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07. 02. 2019

В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы


В Амстердаме около здания Центрального банка произошла перестрелка, в ходе которой погиб один человек, сообщает телеканал AT5.
 
Является ли погибший злоумышленником, пока не известно. Отмечается, что в стрельбе принимали участие сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, на месте находились около 40 полицейских автомобилей.
 
На улице полностью остановлено движение и закрыт пешеходный проход. Полиция ведет расследование произошедшего.

Cмотрите фотогалерею: В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы



 
Напомним, ранее в немецком Кельне произошла стрельба, а в пригороде американского Лос-Анджелеса в перестрелке погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net

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