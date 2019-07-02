Экс-президента Бразилии посадили еще почти на 13 лет

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег, сообщает Globo.



Такой приговор ему вынес Окружной суд бразильского города Куритиба. Следствие установило, что Лула да Силва получил дом и земельный участок в Сан-Паулу в обмен на содействие частным компаниям. По документам владельцами дома числились люди из окружения политика.



Это уже второй приговор в отношении Лулы да Силвы, который был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2016 году он был приговорен к 9,5 лет заключения по другому делу о коррупции и отмывании денег.



В январе 2018 года Верховный суд увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца. В апреле 2018 года он начал отбывать наказание в тюрьме города Куритиба.



В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел. По одному из них он был оправдан.

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Источник: korrespondent.net