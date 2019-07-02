В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

По словам пресс-секретаря администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» Ольги Рудой, 2017 – 2018 годы можно назвать прорывными. К строительству парка приступили в 2015 году. Уже через 3,5 года на территории в 350 га завершено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, построены новые здания заводов, типовые производственные корпусы, где выпускается продукция. А кроме этого – склады, торгово-выставочный центр и бизнес-центр с гостиницей крупнейшего резидента парка – «Чайна Мерчантс Групп».

– В 2018 году первые резиденты индустриального парка приступили к выпуску продукции, – рассказала Ольга Рудая. – Завод ООО «МАЗ-Вейчай» был построен практически за полгода (первый камень в строительство был заложен в апреле 2018 г., а уже в ноябре объект был сдан в эксплуатацию). Это совместное предприятие двух флагманов промышленности Беларуси и Китая: Минского автомобильного завода и крупной корпорации «Вейчай». В ноябре прошел пробный запуск производства. Планируется выпуск дизельных двигателей стандарта Евро-5, Евро-6. Ожидается, что к 2026 году объем производства достигнет 20 тысяч.