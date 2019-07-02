В США возобновили расследование связей Трампа с РФ



Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что в Конгрессе возобновляется расследование связей американского президента Дональда Трампа с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

В заявлении говорится, что комитет проведет строгое расследование возможных связей Трампа и его команды с Россией и другими странами во время предвыборной кампании в 2016 году.

Также отмечается, что комитет намерен расследовать контрразведывательные угрозы, которые могли возникнуть во время возможных контактов США с российским правительством или другими зарубежными действующими лицами.

Как сообщал Корреспондент.net, в США также ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.

Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса. Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.

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Источник: korrespondent.net