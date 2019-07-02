Итоги 06.02: Янукович - лох и обвал курса доллара



Появились новые подробности дела об отравлении Скрипалей

Третий агент российских спецслужб, связанный якобы с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, остался в Великобритании после покушения. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на свои источники.

По их словам, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

США намерены после выхода из ДРСМД создавать запрещенные ракеты

После выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США намерены создавать запрещенные этим соглашением ракеты, консультируясь со своими партнерами и союзниками. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Янукович провел пресс-конференцию в Москве

Бывший президент Украины Виктор Янукович после своего побега в Россию провел пятую пресс-конференцию. В этот раз он говорил преимущественно о выборах в Украине. Хотя еще совсем недавно его заочно приговорили в Украине к 13 годам тюрьмы, свой приговор Янукович назвал политическим, а то, что действующая украинская власть не сможет честно выиграть выборы, повторил, наверное, с десяток раз.



Говоря о предательстве со стороны Европы во время переговоров на Майдане, Янукович заявил, что его "кинули как лоха".

Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку

В Украине курс доллара с начала года снизился с 27,6 до 26,96 грн/долл, таким образом, американская валюта опустилась ниже психологической отметки. НБУ объясняет нетипичное для этого периода года укрепление гривны отсутствием паники на валютном рынке, стабильным экспортом, иностранными инвестициями

В Нафтогазе объяснили, сколько должен стоить газ

Украинцы платят за газ на 20% меньше его рыночной стоимости. "В середине января мы проводили тендер на закупку из Европы газа на февраль. Было 17 участников – всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 гривны за кубометр… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 гривны", - заявил директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

Супрун отреагировала на решение суда о ее отстранении

Спустя сутки Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отстранении ее от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Постом в Facebook она поблагодарила всех, кто выступил против решения Окружного админсуда Киева.

"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу", - заявила Супрун и привела перечень задач Минздрава, которые невозможно осуществить без подписи главы ведомства.

"Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Поскольку полномочия подписывать договоры также только и.о. министра", - подчеркнула чиновница.

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Источник: korrespondent.net