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07. 02. 2019

Из рухнувшего в море самолета с футболистом достали тело

Спасателям удалось достать тело из обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета, в котором летел футболист Кардифф Сити Эмилиано Сала. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает Sky News.

Чье это тело - футболиста или пилота - пока не уточняется.​

Отмечается, что тело из воды доставали в сложных погодных условиях с помощью дистанционно управляемой техники.

Как известно, на борту самолета в момент происшествия находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. 

Напомним, Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится. Несколькими днями ранее сообщалось, что в рухнувшем в море самолете с футболистом нашли тело, однако достать его не могли.

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Источник: korrespondent.net

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