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07. 02. 2019

Сутки в ООС: 11 обстрелов, пострадавших нет

Сепаратисты за минувшие сутки, 6 февраля, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское; из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пески, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное", - сообщили в штабе ООС.

Также обстрелам минометов калибра 82 мм и гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись населенные пункты Крымское, хутор Вильный, Южное, Жованка, Станица Луганская.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 5 февраля украинские военные ракетой Стугна уничтожили боевую машину сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net

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