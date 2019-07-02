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07. 02. 2019

В Италии в ДТП погиб украинец

В провинции Агридженто в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен - 46-летний Денис Русин. Об этом в четверг, 7 февраля, пишет Информатор со ссылкой на Giornale Di Sicilia.

По данным СМИ, авария случилась 5 февраля.

Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем. 

Русин скончался во время транспортировки в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

Cмотрите фотогалерею: В Италии в ДТП погиб украинец

Напомним, в январе в Чехии в аварии погиб гражданин Украины.

Также сообщалось, что в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.

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Источник: korrespondent.net

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