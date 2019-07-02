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07. 02. 2019

Пожар в Париже: подозреваемая и ранее устраивала поджоги

Женщина, которую задержали по подозрению в поджоге в столице Франции, из-за которого погибли 10 человек, ранее находилась под следствием из-за поджога в магазине одежды. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает АР со ссылкой на прокурора Реми Хейца.

Также были две другие жалобы из-за ее психического состояния, сказал прокурор.

Кроме того, женщина регулярно проходила лечение в психбольнице. Так, за последнее десятилетие она была госпитализирована по крайней мере 13 раз.

Прокурор также отметил, что последний раз она вышла из больницы за несколько дней до пожара, 30 января.

Женщину поместили в полицейскую психиатрическую больницу. Она предоставила следователям "путаные" ответы на вопросы, отметил Хейц, но свою вину в поджоге отрицает.

Точную причину пожара устанавливает следствие, сказал Хейц.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 февраля произошел пожар в жилом доме Парижа, в котором погибли 10 человек. Полиция задержала психически больную женщину по подозрению в поджоге.

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Источник: korrespondent.net

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