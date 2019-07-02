В Украине вступил в силу закон о валюте

В четверг, 7 февраля, в Украине начал действовать закон о валюте и валютных операциях, который значительно сократит надзор НБУ в сфера валютных операций.

В Нацбанке заявили, что с вступлением в силу нового закона, будет изменена сама философия, поскольку будет введен принцип, который говорит о том, что все, что не запрещено напрямую, разрешено.

"На смену тотального контроля каждой валютной операции у нас придет так называемый риск-ориентированный валютный надзор. Мы ввели также понятие незначительных валютных операций – это операции, которые меньше суммы финансового мониторинга, это меньше 150 тысяч гривен. Валютный надзор за этими операциями не будет происходить", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий во время пресс-брифинга накануне вступления в силу закона.

Чурий подчеркнул, что для бизнеса увеличивается срок расчетов по экспортно-импортным операциям с шести месяцев до одного года, а также полностью отменяются санкции в случае нарушения сроков расчетов.

Законом определено, что о валютных операциях нужно уведомлять Нацбанк. Как именно - определит сам регулятор.

Определено, что Нацбанк и Государственная фискальная служба осуществляют валютный надзор с учетом риск-ориентированного подхода, не вмешиваясь в операции и деятельность организаций, которые их проводят. Как именно будут осуществлять надзор, определит НБУ. Однако согласно закону агенты валютного надзора будут иметь право требовать дополнительные документы об операциях - и их обязательно нужно будет предоставлять.

В случае неустойчивого финансового состояния банковской системы, ухудшения платежного баланса Украины или при обстоятельствах, угрожающих стабильности финансовой системы государства, Нацбанк сможет применить дополнительное регулирование. В частности, обязать продавать часть поступлений в валюте или ввести лимиты на проведение отдельных валютных операций и проч.

При этом правление Нацбанка может ввести дополнительные ограничения на срок до шести месяцев и продлевать их на срок не более шести месяцев. Максимально разрешенный срок действия дополнительных ограничений - 18 месяцев из 24, начиная со дня введения первого ограничения.

Новый закон отменяет действие декрета Кабмина от 19 февраля 1993 года № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля". Раньше это был основной документ, который регулировал операции с валютой.

Параллельно с введением в действие этого закона Нацбанк осуществил ряд валютных послаблений. Так, сегодня в Украине позволили онлайн-покупку валюты для физических лиц.

Верховная Рада приняла закон о валюте и валютных операциях в июне 2018 года 228 голосами народных депутатов. Документ официально опубликовали в июле прошлого года.

Ранее также сообщалось, что Нацбанк с 1 марта снизит норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30% с 50%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net