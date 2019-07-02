Красный Крест направил на Донбас 97 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что общий вес груза составляет почти 97 тонн.

Семь грузовиков от Международного комитета Красного Креста проехало через КПВВ Новотроицкое на контролируемые сепаратистами территории.

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гуманитарной помощи, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, оргтехнику, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование" - говорится в сообщении.

Напомним, в январе Красный Крест направил в "ЛДНР" почти 60 тонн гуманитарки. А в конце декабря Красный Крест и ЮНИСЕФ отправили на Донбасс 14 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью общим весом более 150 тонн.

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Источник: korrespondent.net