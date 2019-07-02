Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - первоиерархом УПЦ в США митрополитом иерапольским Антонием и управляющим западной епархией УПЦ в США архиепископом памфильским Даниилом. Об этом в четверг, 7 февраля, информирует пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил Антония и Даниила за личный вклад в независимость Украинской церкви.

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество", - сказал Порошенко.

Митрополит Антоний удивился довольно быстрому процессу предоставления Томоса Украине. Антоний, в своб очередь, отметил важность сохранения стабильности в Украине.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко встретился с представителями УПЦ в США

Ранее Петр Порошенко встретился с представителями Вселенского патриархата.

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Источник: korrespondent.net