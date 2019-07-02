Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2019, четверг, 11:39
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
07. 02. 2019

Порошенко встретился с представителями УПЦ в США

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - первоиерархом УПЦ в США митрополитом иерапольским Антонием и управляющим западной епархией УПЦ в США архиепископом памфильским Даниилом. Об этом в четверг, 7 февраля, информирует пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил Антония и Даниила за личный вклад в независимость Украинской церкви.

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество", - сказал Порошенко.

Митрополит Антоний удивился довольно быстрому процессу предоставления Томоса Украине. Антоний, в своб очередь, отметил важность сохранения стабильности в Украине.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко встретился с представителями УПЦ в США

Ранее Петр Порошенко встретился с представителями Вселенского патриархата.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
«Я согласна!»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.