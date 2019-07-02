НАТО будет пытаться сохранить Договор по ракетам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс попытается убедить Россию вернуться в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в интервью Euronews, сообщает в четверг, 7 февраля, Голос Америки.

Так, Столтенберг призвал Россию "воспользоваться возможностью" сохранить договор, которая останется у Москвы в течение шести месяцев после объявления США о выходе из ДРСМД.

"Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы попытаемся убедить Россию вернуться к соблюдению договора, – сказал Столтенберг.

Глава Альянса также отметил, что реакция на выход России будет "взвешенной и оборонительной". Также будут изучаться новые возможные новые инициативы по контролю над вооружениями.

"Мы должны сделать все, чтобы в мире без договора о РСМД с новыми российскими ракетами НАТО было способно обеспечивать сдерживание и оборону", - сказал Столтенберг.

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

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Источник: korrespondent.net