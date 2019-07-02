УПЦ МП отстранила 12 киевских священников за переход в ПЦУ

Украинская православная церковь Московского патриархата отстранила в Киеве 12 священников, которые перешли к Православной церкви Украины. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.

"За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии УПЦ", - говорится в сообщении.

Среди них:

протоиерей Петр Владимирович Зуев, настоятель храма в честь св. вмч. Екатерины, что на Подоле;

протодиакон Ростислав Ярославович Воробей, диакон в Свято-Преображенском храме в Голосеевском районе;

протоиерей Андрей Владимирович Дудченко, штатный священник Свято-Преображенского храма в Голосеевском районе;

протоиерей Николай Викторович Тишкун, штатный священник ставропигийной общины прихода в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;

Иерей Сергей Владимирович Бережной, настоятель религиозной общины в честь Собора Киевских святых Украинской Православной Церкви в Оболонском районе;

протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун, диакон вставропигийном приходе в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;

протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко, штатный священник Кирилловского мужского монастыря;

протоиерей Николай Анатольевич Павленко, штатный священник храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Зверинецком кладбище;

протоиерей Георгий Иванович Коваленко, настоятель религиозной общины мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;

протоиерей Олег Вячеславович Скнар, настоятель Свято-Покровской церкви Главного военного клинического госпиталя Министерства Обороны Украины (Печерский р-н);

протоиерей Тарас Александрович Козка, штатный священник ставропигийной религиозной общины в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;

протодиакон Савва Михайлович Зарецкий, штатный диакон ставропигийной религиозной общины в честь Преображения Господня в Голосеевском районе.

Напомним, 31 января вступил в силу закон о религиозных общинах, который определяет процедуру перехода общины в другую церковь.

В этот же жень Министерство юстиции официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию.

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Источник: korrespondent.net