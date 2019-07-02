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07. 02. 2019

УПЦ МП отстранила 12 киевских священников за переход в ПЦУ

Украинская православная церковь Московского патриархата отстранила в Киеве 12 священников, которые перешли к Православной церкви Украины. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.

"За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии УПЦ", - говорится в сообщении.

Среди них: 

  • протоиерей Петр Владимирович Зуев, настоятель храма в честь св. вмч. Екатерины, что на Подоле;
  • протодиакон Ростислав Ярославович Воробей, диакон в Свято-Преображенском храме в Голосеевском районе;
  • протоиерей Андрей Владимирович Дудченко, штатный священник Свято-Преображенского храма в Голосеевском районе;
  • протоиерей Николай Викторович Тишкун, штатный священник ставропигийной общины прихода в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;
  • Иерей Сергей Владимирович Бережной, настоятель религиозной общины в честь Собора Киевских святых Украинской Православной Церкви в Оболонском районе;
  • протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун, диакон вставропигийном приходе в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;
  • протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко, штатный священник Кирилловского мужского монастыря;
  • протоиерей Николай Анатольевич Павленко, штатный священник храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Зверинецком кладбище; 
  • протоиерей Георгий Иванович Коваленко, настоятель религиозной общины мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
  • протоиерей Олег Вячеславович Скнар, настоятель Свято-Покровской церкви Главного военного клинического госпиталя Министерства Обороны Украины (Печерский р-н);
  • протоиерей Тарас Александрович Козка, штатный священник ставропигийной религиозной общины в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;
  • протодиакон Савва Михайлович Зарецкий, штатный диакон ставропигийной религиозной общины в честь Преображения Господня в Голосеевском районе.

Напомним, 31 января вступил в силу закон о религиозных общинах, который определяет процедуру перехода общины в другую церковь.

В этот же жень Министерство юстиции официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию.

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Источник: korrespondent.net

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