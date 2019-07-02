УПЦ МП отстранила 12 киевских священников за переход в ПЦУ

Украинская православная церковь Московского патриархата отстранила в Киеве 12 священников, которые перешли к Православной церкви Украины. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.
"За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии УПЦ", - говорится в сообщении.
Среди них:
- протоиерей Петр Владимирович Зуев, настоятель храма в честь св. вмч. Екатерины, что на Подоле;
- протодиакон Ростислав Ярославович Воробей, диакон в Свято-Преображенском храме в Голосеевском районе;
- протоиерей Андрей Владимирович Дудченко, штатный священник Свято-Преображенского храма в Голосеевском районе;
- протоиерей Николай Викторович Тишкун, штатный священник ставропигийной общины прихода в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;
- Иерей Сергей Владимирович Бережной, настоятель религиозной общины в честь Собора Киевских святых Украинской Православной Церкви в Оболонском районе;
- протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун, диакон вставропигийном приходе в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;
- протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко, штатный священник Кирилловского мужского монастыря;
- протоиерей Николай Анатольевич Павленко, штатный священник храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Зверинецком кладбище;
- протоиерей Георгий Иванович Коваленко, настоятель религиозной общины мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
- протоиерей Олег Вячеславович Скнар, настоятель Свято-Покровской церкви Главного военного клинического госпиталя Министерства Обороны Украины (Печерский р-н);
- протоиерей Тарас Александрович Козка, штатный священник ставропигийной религиозной общины в честь Преображения Господня в Голосеевском районе;
- протодиакон Савва Михайлович Зарецкий, штатный диакон ставропигийной религиозной общины в честь Преображения Господня в Голосеевском районе.
Напомним, 31 января вступил в силу закон о религиозных общинах, который определяет процедуру перехода общины в другую церковь.
В этот же жень Министерство юстиции официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию.
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Источник: korrespondent.net
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