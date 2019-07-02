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07. 02. 2019

Париж пошел против Северного потока-2 - СМИ

Власти Франции решили поддержать изменение законодательства Евросоюза, которое усложнит строительство российского газопровода Северный поток-2. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги.

Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, говорится в материале.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", - сказали в Париже.

Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", - говорится в материале.

По данным СМИ, тринадцать стран Евросоюза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2.

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Источник: korrespondent.net

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