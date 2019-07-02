В Полтаве упавшая сосулька травмировала четвертого за неделю человека

В Полтаве ледяная глыба упала на пожилого мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает УНН.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Местного жителя 1939 года рождения госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

"В Полтавскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: открытая черепно-мозговая травма госпитализирован гражданин Т. 1936 года рождения, житель Шевченковского района Полтавы. Травмы пострадавший получил в результате падения на него ледяной глыбы с крыши дома. Состояние здоровья пострадавшего - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что сосулька травмировала 15-летнюю жительницу Полтавы. За несколько дней до этого от ледяной глыбы пострадала семилетняя девочка, а еще двумя днями ранее сосулька упала на голову шестилетней девочки, от чего та впала в кому.

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Источник: korrespondent.net