Нардепы двух фракций заблокировали трибуну

Депутаты фракций Батькивщина и Радикальной партии Ляшко утром в четверг, 7 февраля, заблокировали трибуну когда парламент должен был рассматривать законопроект об изменениях в Конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО.

Вместо рассмотрения законопроекта нардепы требовали перерыв.

"Поступил запрос от Батькивщины и Радикальной партии о реальном перерыве на 30 минут до 10.30. Прошу всех глав фракций на совещание для проведения консультаций", - заявил спикер Андрей Парубий.

Напомним, накануне нардепы от Радикальной партии также блокировали трибуну, требуя провести голосование по газовому поставновлению.

Как известно, сегодня парламент должен рассмотреть вопрос об изменении Конституции.

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Источник: korrespondent.net