В итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео на заборе виллы, которую приписывают главе МВД Украины Арсену Авакову, появились листовки с фотографиями убитых украинских активистов. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает страница Речовий доказ в Facebook.

Также возде здания разместили транспарант на котором по-английски написано: "Здесь живет коррумпированный глава МВД Украины, который отказывает в правосудии активистам и журналистам которые были убиты или стали жертвами атак и преследований".

Среди фотографий погибших активистов на заборе, в частности, появились листовки с текстом о Екатерине Гандзюк, Александре Музычко, Павле Шеремете и Ирине Ноздровськой.

"40 фотографий пострадавших активистов из списка Екатерины Гандзюк также напомнили министру о том, что благодаря произволу и умышленной бездеятельности системы Нацполиции в Украине против общественных активистов развернулся настоящий террор. При этом полицейские откровенно саботируют расследования и не наказывают заказчиков нападений, а сам министр внутренних дел вообще не комментирует постоянное преследование активистов", - говорится в посте.

Кроме того, активисты заявили, что Аваков так и не был наказан, несмотря на проведение десятков протестных акций.

Cмотрите фотогалерею: Итальянскую "виллу Авакова" обвешали фото убитых активистов - соцсети

Как сообщалось, в наяале января Аваков летал в отпуск в Италию.

Ранее Луценко рассказал, когда задержат заказчика убийства Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net