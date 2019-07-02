Отстранение Супрун обжаловали в суде

Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда Киева об отстранении от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра", - говорится в сообщении.

Указано также, что суд назначил к рассмотрению это ходатайство в судебном заседании 11 февраля 2019 года.

Напомним, ранее суд запретил Ульяне Супрун осуществлять полномочия министра здравоохранения. Такое решение было принято в связи с наличием у чиновницы двойного гражданства: украинского и американского.

После этого в поддержку Супрун высказались президент и премьер Украины, а также ряд международных партнеров.

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Источник: korrespondent.net