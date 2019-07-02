Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2019, четверг, 13:12
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
07. 02. 2019

Рада решила проверить обоснованность тарифов

В Верховной Раде подготовят проект постановления о проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как заявил спикер парламента на заседании в четверг, 7 февраля, для этого создадут рабочую группу из представителей разных фракций.

"Спекуляции на эту тему и возможное завышение стоимости тарифов бьет по самым незащищенным гражданам. Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламентом", – заявил Парубий.

Постановление планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе Рады.

После этого фракция Радикальной партии разблокировала трибуну, которую они удерживали на протяжении двух рабочих дней с требованием рассмотреть правильность начисления тарифов.

Позже парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.