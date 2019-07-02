Рада решила проверить обоснованность тарифов

В Верховной Раде подготовят проект постановления о проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как заявил спикер парламента на заседании в четверг, 7 февраля, для этого создадут рабочую группу из представителей разных фракций.

"Спекуляции на эту тему и возможное завышение стоимости тарифов бьет по самым незащищенным гражданам. Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламентом", – заявил Парубий.

Постановление планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе Рады.

После этого фракция Радикальной партии разблокировала трибуну, которую они удерживали на протяжении двух рабочих дней с требованием рассмотреть правильность начисления тарифов.

Позже парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net