Рада решила проверить обоснованность тарифов

В Верховной Раде подготовят проект постановления о проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как заявил спикер парламента на заседании в четверг, 7 февраля, для этого создадут рабочую группу из представителей разных фракций.
"Спекуляции на эту тему и возможное завышение стоимости тарифов бьет по самым незащищенным гражданам. Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламентом", – заявил Парубий.
Постановление планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе Рады.
После этого фракция Радикальной партии разблокировала трибуну, которую они удерживали на протяжении двух рабочих дней с требованием рассмотреть правильность начисления тарифов.
Позже парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО.
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Источник: korrespondent.net
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