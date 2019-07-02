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07. 02. 2019

Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО

Верховная Рада в четверг, 7 февраля, приняла закон об изменении Конституции относительно внешнеполитического курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа.

Законопроектом №9037 предлагается внести в Конституцию изменения преамбулы, 3 статей и переходных положений относительно стратегического курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и в НАТО.

В частности абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Пункт 5 части первой статьи 85 предлагается изложить в следующей редакции: "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 102 предлагают дополнить частью третьей, согласно которой "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 116 планируют дополнить пунктом 11: "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Напомним, в марте 2018 года Петр Порошенко заявлял, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. Глава государства распорядился внести поправки в Конституцию Украины, которые закрепят стремление страны войти в НАТО и ЕС.

В сентябре президент внес в Раду проект конституционных поправок по евроинтеграции Украины.

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Источник: korrespondent.net

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