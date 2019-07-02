В Одесской области ребенок погиб во время игры на стоге сена

В Одесской области семилетний мальчик умер, запутавшись в цепях во время игры на сенохранилище. Трагедия произошла в одном из сел Подольского района, сообщает в четверг, 7 февраля, пресс-служба областного управления полиции.

В частности, правоохранители установили, что мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища.

"Его нашел старший брат, который в это время возился по хозяйству. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения. Семья благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье умышленное убийство с пометкой несчастный случай.

Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Продолжается следствие.

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Источник: korrespondent.net