НАБУ сообщило о подозрении экс-гендиректору Укртелефильма

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему генеральному директору Государственного предприятия Украинская студия телевизионных фильмов Укртелефильм в нанесении предприятию убытков на сумму более 68,72 млн грн. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте, использовании подделанных документов.

Также о подозрении сообщено двум его соучастникам: организатору схемы, а также директору коммерческого общества.

По версии следствия, экс-руководитель Укртелефильма в сговоре с частными лицами осуществил отчуждение в пользу общества с ограниченной ответственностью имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, парко-места) в Киеве.

В результате этих действий, которые были совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности без согласования с Государственным комитетом телевидения и радиовещания, государству нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

В НАБУ отметили, чтов ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи упомянутых имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему недействительным с момента заключения. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к совершению указанных правонарушений. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года.

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Источник: korrespondent.net