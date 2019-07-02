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07. 02. 2019

На Полтавщине изъяли крупнейшую партию метадона

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности изъяли в Полтавской области крупнейшую в истории Украины партию синтетического наркотика метадона. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. "Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через сеть дилеров.

"Во время обысков изъяли более 20 кг метадона, 300 килограммов прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата. Стоимость изъятых препаратов по ценам "черного рынка" составляет более 35 миллионов гривен. В помещении также обнаружены лабораторное оборудование для изготовления наркотика", - сообщили в СБУ.

Организатора группировки и двух участников задержали. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу.

Cмотрите фотогалерею: На Полтавщине изъяли крупнейшую партию метадона

Ранее в Днепропетровской области разоблачили организованную группировку по сбыту наркотиков, которую возглавлял сотрудник местного отдела полиции.

Также сообщалось, что в Украине накрыли крупный наркокартель.

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Источник: korrespondent.net

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