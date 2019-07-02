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07. 02. 2019

В Житомире на сессии облсовета произошла драка

На сессии Житомирского облсовета произошла стычка между депутатами и активистами, которые требовали привлечь к уголовной ответственности депутата облсовета Дмитрия Кропачева за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом в четверг, 7 февраля, пишет Укринформ.

Отмечается, что около 20 активистов требовали наказать Кропачева.

А когда депутаты потребовали начать рассмотрение вопросов повестки дня и вывести из сессионного зала активистов, те применили физическую силу. В частности, подрались с депутатом от Радикальной партии Виталием Витусевичем.

В работе сессии объявлен 20-минутный перерыв. Правоохранители вытеснили активистов. Они проводят пикет под стенами облсовета.

Напомним, в ноябре 2018 года депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачев за рулем автомобиля Toyota Highlander насмерть сбил 60 летнюю женщину-пешехода.

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Источник: korrespondent.net

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