В Мукачево вор ограбил родильный дом

В Мукачево неизвестный злоумышленник проник в кабинет врача в родильном отделении и украл крупную сумму денег. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщают Новини Закарпаття.

Отмечается, что злоумышленник проник в кабинет через окно, которое предварительно отжал.

Он похитил 6 000 долларов, 1 000 евро и 27 000 гривен.

Чьи это были деньги и почему находились в кабинете врача, не сообщается. Полиция устанавливает обстоятельства.

Ранее в Киеве задержали врача, который требовал взятку от пациента за установление ему группы инвалидности. А в Днепре у бизнесмена украли сумку со $100 тысячами.

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Источник: korrespondent.net