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07. 02. 2019

В НАТО занялись созданием истребителя шестого поколения

Главы Минобороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения, сообщает портал Defense News.
 
 
Уточняется, что договор заключен между европейским концерном Airbus и французской Dassault Aviation.
 
Работы начнутся в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Стоимость двухлетнего контракта оценивается от 65 до 74 миллионов евро.
 
Предполагается, что самолеты проекта FCAS к 2040 году заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.
 
Раннее в Airbus сообщали, что перспективный европейский истребитель будет обладать технологиями малозаметности, быстрой передачи данных управления и контроля, в том числе, с помощью искусственного интеллекта, системой автоматического распознавания целей, а также лазерным оружием.
 
Ранее сообщалось, что французский истребитель четвертого поколения Rafale выполнил симуляцию миссии по ядерному сдерживанию.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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