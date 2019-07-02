"ЛНР" передала Украине 33 заключенных

Власти "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных, которые были осуждены до начала боевых действий на Донбассе и выразили желание отбывать наказание в Украине. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что передача состоялась на линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастья, в ней участвовали представители Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.

"Сегодня в одностороннем порядке выполнена очередная договоренность с Украиной. Была осуществлена передача 33 заключенных, осужденных до 2014 года", - сказала журналистам представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

В декабре прошлого года сепаратисты передали Киеву 13 заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса.

Днем ранее на подконтрольную Украине территорию перевели 42 осужденных из тюрем в Луганске.

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Источник: korrespondent.net