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07. 02. 2019

В Нидерландах по неизвестным причинам погибли 20 000 птиц

У побережья Нидерландов найдены 20 тысяч мертвых морских птиц. Причины их смерти остаются неизвестными, сообщает ВВС.

У специалистов есть несколько версий о причинах гибели птиц. Одна из них связана с 345 контейнерами, упавшими с контейнеровоза во время шторма. Из них в воду попали пластиковые игрушки, полистирол и обувь.

Вторая теория связана с ухудшением погоды. Птицы устают и не могут бороться со стихией. Но в таком случае проблема не ограничилась только голландским побережьем, считает эксперт Мардик Леопольд.

Cмотрите фотогалерею: В Нидерландах по неизвестным причинам погибли 20 000 птиц

Десятки птиц удалось спасти. О них заботятся в специальных центрах.

Накануне самую редкую в мире птицу нашли в Бразилии.Также сообщалось, что самая старая птица в мире снесла яйцо.

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Источник: korrespondent.net

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