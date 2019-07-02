Рада одобрила новое название Днепропетровщины

Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд Украины депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1). Об этом в четверг, 7 февраля, пишет УНИАН.

За направление на заключение КСУ депутатского законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую проголосовали 240 народных депутатов из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Напомним, в Раде были зарегистрированы два законопроекта: №9310, в котором президент предлагает переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую, и альтернативный проект №9310-1, в котором группа народных депутатов во главе с внефракционным депутатом Андреем Денисенко предлагают изменить название области на Сичеславскую.

Ранее стало известно, что Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

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Источник: korrespondent.net