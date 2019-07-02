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07. 02. 2019

На Парубия нет уголовного дела – ГБР

Председатель Верховной рады Андрей Парубий не является фигурантом уголовных производств Государственного бюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как известно, следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по факту принятия должностными лицами аппарата Рады решений о ежемесячных выплатах нардепам средств на аренду жилья или съем гостиничного номера.

Списки народных депутатов, которые воспользовались правом на получение средств, размещены на официальном сайте ВР. В то же время, по данным следствия, отдельные народные депутаты не имели права на получение указанных средств, поскольку были обеспечены жильем в городе Киеве, или в 30 км от него.

Известно, что аппарат ВРУ обеспечивает социально-бытовые и жилищные условия народным депутатам, а также работникам аппарата. Кроме того, аппарат организует проведение специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функции государства, обеспечивает соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц аппарата Рады усматриваются возможные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам").

В то же время, в ГБР обратили внимание, что Парубий не является работником аппарата Верховной рады и не фигурирует в уголовном производстве ГБР.

Ранее СМИ сообщали, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Парубия за компенсации на жилье нардепам.

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Источник: korrespondent.net

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