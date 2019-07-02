В Конотопе умер мужчина, которому на голову упал кусок льда

В городе Конотоп Сумской области в четверг, 7 февраля, в больнице скончался 28-летний мужчина, на которого 3 февраля с крыши многоэтажки упала ледяная глыба. Об этом заявила пресс-секретарь областного управления полиции Эльвира Биганова, сообщает УНИАН.

По ее словам, 3 февраля в Конотопе ледяная глыба, упавшая с крыши четырехэтажного жилого дома, травмировала супругов.

"Четверо суток медики боролись за жизнь мужчины, провели несколько сложных операций, но спасти его не смогли. Женщину прооперировали, ее состояние улучшилось. Супруги, у которых есть 10-летний сын, были переселенцами из города Мариуполь. Жена погибшего пока продолжает находиться на лечении в больнице", - отметила Биганова.

Известно, что пока женщина в больнице, за ребенком ухаживает дядя.

В то же время в полиции доложили, что в настоящее время дело по факту травмирования людей квалифицируется по статье служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Ранее в центре Полтавы по улице Соборности 26/14 снежная глыба упала на ребенка.

Также сообщалось, что в Киеве глыба льда упала на припаркованный автомобиль Nissan Qashqai и пробила его крышу. По словам сына владелицы авто, его мать чудом осталась жива.

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Источник: korrespondent.net