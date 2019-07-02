Луценко извинился за причисление милиционеров к Небесной сотне

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ошибся, причислив убитых милиционеров к Небесной сотне и попросил за это прощение. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает в четверг, 7 февраля, УНИАН.

"Сейчас в этих словах ищут очередную "зраду" - хочу сказать, что, наверное, я одно слово неправильно произнёс. Речь идет о том, что, кроме погибших из Небесной сотни, я прямо скажу, наших майдановцев, погибли также около 20 милиционеров", - сказал он.

Луценко принес извинения тем, кого задели его слова.

"Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно, наверное, кого-то оскорбило. Если это действительно задело души, сердца всех, кто это слышал, я прошу прощения", - добавил генпрокурор.

Вызвавшее возмущение высказывание генпрокурор сделал накануне на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Луценко говорил о данных экспертизы, которые установили связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане, и причислил застреленных на Майдане во время Революции достоинства милиционеров к Небесной сотне.

"Подчеркиваю, речь идет о все сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И одни, и другие - жертвы", - сказал Луценко.

Позже семьи погибших активистов Революции достоинства заявили, что требуют от генерального прокурора извиниться за заявление о зачислении к Героям Небесной сотни застреленных милиционеров.

Ранее Луценко также заявлял, что расследование расстрелов на Майдане окончено.

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Источник: korrespondent.net