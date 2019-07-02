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07. 02. 2019

Украинцам снизили нормы потребления газа

Вступило в силу снижение газовой нормы 3,3 кубометра на человека для потребителей без счетчиков. Соответствующее постановление Кабинета министров № 63 от 30 января 2019 года обнародовано на сайте правительства.

Редакция опубликованного постановления не изменилась по сравнению с редакцией рассматриваемого на заседании Кабинета Министров 30 января проекта соответствующего постановления.

Также вступило в силу снижение нормы потребления газа для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 кубометров до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель с 23,6 кубометров до 10,49.

Кабмин установил, что не допускается начисление и учет задолженности на личном счету бытового потребителя за газ, которая возникла в связи с прекращением действия ранее действовавших постановлений правительства по нормам потребления газа населением без счетчиков (принятых в 2015-2016 годах).

Кроме того, не насчитывается поставщиками газа для бытовых потребителей задолженность за газ в границах норм потребления газа при отсутствии газовых счетчиков, утвержденных постановлением правительства от 8 июня 1996 года №619, в редакции, которая действовала до 1 октября 2014 года, а также штрафные санкции, 3% годовых и инфляционные затраты, начисленные на такую задолженность.

Кроме того, Кабмин установил, что операторам газораспределительных систем, на которых возложены спецобязательства по поставке газа населению, необходимо подавать Минфину до 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, информацию относительно почтового адреса объекта газоиспользования, даты и номера договора распределения газа, персонального кода идентификации потребителя как субъекта рынка газа и его точки коммерческого учета для ее обобщения.

Кабмин рекомендовал НАК Нефтегазу совместно с операторами газораспределительных сетей обеспечить установление индивидуальных счетчиков газа по заявлениям бытовых потребителей.

Также правительство поручило Минэкономики совместно с Нефтегазом обеспечить учет в финплане НАК затрат на установление индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.

Ранее Нафтогаз обвинил Министерство энергетики в завышении норм потребления газа для украинцев, у которых не установлены счетчики. Именно это, уверены в компании, привело к тому, что в платежках за январь суммы за потребленный газ выросли в несколько раз.

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Источник: korrespondent.net

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