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07. 02. 2019

Турчинов принял участие в переписывании Библии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов принял участие во Всеукраинском переписывании Библии, которое происходит по инициативе Украинского Библейского Общества. Об этом сообщается на его сайте в четверг, 7 февраля.

По словам Турчинова, это переписывание "чрезвычайно важно, ведь Библия - главное достояние человечества".

"Символично, что украинцы из разных уголков нашего государства будут объединены словом, которое несет правду и любовь", - прокомментировал свою инициативу секретарь СНБО.

Согласно сообщению, это проект Украинского Библейского Общества, по которому каждый желающий может переписать Библию, вписав туда одно из стихотворений Священного Писания.

К акции присоединились более 30 000 граждан из всех регионов Украины, среди них известные политические и государственные деятели, ученые, художники и представители различных христианских конфессий.

Ранее сообщалось, что жена Турчинова Анна попала в скандал из-за публичной гомофобии.

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Источник: korrespondent.net

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