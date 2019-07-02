НАТО и ЕС ответили на изменения в Конституции Украины

НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу и заявляет о твердой солидарность с ней, передает Укринформ.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в реформах, и призываем Украину продолжать двигаться по этому пути реформ. Это является чрезвычайно важным для благосостояния и мира в Украине и для стабильности во всем Североатлантическом пространстве", - говорится в комментарии.

В Евросоюзе также поприветствовали Украину с изменениями в Конституцию.

"Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в собственной Конституции и определять стратегические цели. Как говорится в Соглашении об ассоциации ЕС-Украина, продвижения по пути реформ и процесс приближения (в ЕС) способствует постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации с ЕС. Это было подтверждено во время саммита, который состоялся 9 июля 2018. В этом контексте мы концентрируем усилия на полной имплементации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина, включая ее положения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, с целью использовать как можно полнее все возможности, которые открывает для достижения максимальной выгоды для обеих сторон », - отметил спикер ЕС.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. Изменения вступят в силу после подписания документа спикером парламента и президентом.

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Источник: korrespondent.net