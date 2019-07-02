Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, разоблачили на взятке руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 7 февраля

"Оперативники спецслужбы установили, что полковник налоговой милиции требовал от местного предпринимателя ежемесячную "дань" в размере 30 тысяч гривен. За эту сумму злоумышленник обещал не препятствовать предпринимательской деятельности коммерсанта с подакцизными товарами", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника при получении первого платежа на улице Северодонецка неподалеку от служебного помещения налоговой милиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении налоговику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины) продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: Полковник налоговой милиции собирал "дань" в зоне ООС

Ранее в Киеве на взятке в $34 тысячи задержали начальника райотдела полиции. Полицейский чиновник требовал взятку с предпринимателя за организацию должного рассмотрения заявления о краже денег.

А в Северодонецке были задержаны офицер СБУ и командир одной из воинских частей, которых подозревают в организации нелегальных поставок сигарет с неподконтрольных Украине территорий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net