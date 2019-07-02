В 2018 году глава МВД наградил оружием 199 неназванных гражданских

В 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков своими приказами наградил 588 человек ведомственной наградой Огнестрельное оружие, из которых 199 - неназванные гражданские. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщают в четверг, 7 февраля, Українські новини.

Указано, что только 389 награжденных являются военнослужащими, полицейскими и сотрудниками МВД.

В то же время, кем являются еще 199 человек, которые не относятся ни к военнослужащим, ни к сотрудникам МВД, в ответе агентству не уточняется.

"У Министерства внутренних дел Украины отсутствуют правовые основания для предоставления списка награжденных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что за 2014-2017 годы вручил 2,2 тысячи единиц наградного огнестрельного оружия. По подсчетам СМИ, около 50% наградного оружия получили гражданские лица - политики, бизнесмены и другие лица, часто - в качестве подарков к дням рождения.

Вскоре Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру зарегистрировать уголовное производство по фактам нарушений Аваковым норм украинского законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия.

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Источник: korrespondent.net