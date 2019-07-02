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07. 02. 2019

Вспышка кори на Мадагаскаре: за год погибли 300 человек

На Мадагаскаре зафиксирована сильнейшая вспышка кори за последние десятилетия, сообщает CNN. 

По данным министерства здравоохранения, начиная с 2018 года, более 20 тысяч человек заболели, 300 из них – умерли (в основном, дети).

Вспышка поразила все регионы и все крупные города страны. По словам врачей, заболевание распространяется из-за недостаточного охвата вакцинацией.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Украине глава МОЗ Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, несмотря на то, что за январь в Украине ей заболели более 15 тысяч человек, что в несколько раз превышает темпы предыдущего года.

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Источник: korrespondent.net

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