Задержан белорус-"режиссер" детского порно в Украине

По результатам совместной работы правоохранителей Украины и Республики Беларусь задержан "режиссер" детского порно. Об этом сообщает Департамент киберполиции.

Правоохранители установили, что 40-летний житель города Минск занимался созданием сценариев для фильмов порнографического характера, финансировал деятельность супругов и предоставлял указания по созданию порнографической продукции с участием 4-летней девочки. Для конспирации своих действий человек использовал криптокошелек.

Информацию, полученную при проведении досудебного расследования, работники киберполиции передали по официальным каналам связи коллегам из правоохранительных органов Республики Беларусь.

5 февраля, злоумышленник был задержан в городе Минск Беларусь.

Напомним, летом 2018 в Кривом Роге задержали семейную пару, снимавшую ребенка в порно. Продажа видеофайлов происходила в анонимном сегменте Интернета. Для оплаты видео использовали криптовалюту. Также в Харьковской области пенсионер похитил девочку и несколько дней удерживал ее в котельной. Полиция возбудила уголовные дела по статье о развращении несовершеннолетних и похищении человека.

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Источник: korrespondent.net