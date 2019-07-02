РФ о запрете наблюдателей: Торжество демократии

В свою очередь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента Украины.

"Это нарушение существующих норм международного общения, когда какими-то посторонними решениями препятствуют отправлению нормальных международных функций международных организаций, которые призваны организовывать наблюдение за всеми без исключения выборами", - сказал он.

"Звучит это одиозно, нелепо и мы будем по-прежнему настаивать на том, чтобы законные права суверенных государств, которые имеют право на направление своих представителей в наблюдательные миссии, были соблюдены",- добавил дипломат.