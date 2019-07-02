В Бердянске Запорожской области обрушилось двухэтажное здание бывшего завода Азовкабель на улице Кабельников. Жертв и пострадавших нет, сообщает в четверг, 7 февраля, местное издание Pro.berdyansk.biz.
Указано, что инцидент произошел около 10:00 четверга. Известно, что в этом помещении раньше находилась администрация бывшего завода Азовкабель.
По информации местных жителей, долгое время здание простаивало в аварийном состоянии, и в нем никто не находился.
Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области обрушилось здание бывшего завода
Как известно, в 90-х годах некогда крупнейший производитель кабельной продукции прекратил свое существование. В настоящее время на территории бывшего промышленного гиганта находятся несколько мелких предприятий.
Пока администрация ЗАО ПО Бердянский кабельный завод, которое распоряжается этим зданием, ситуацию не комментирует.
Напомним, многоэтажка в стамбульском районе Картал обрушилась приблизительно в 15:00 среды, 6 февраля. По предварительным данным, в результате происшествия погиб как минимум один человек, еще четверо пострадали.
Вскоре в интернете было опубликовано видео, на котором видно момент обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле.
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Источник: korrespondent.net
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