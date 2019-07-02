В Кельн — за вкусными инновациями. Украинские студенты в Германии

Всеукраинский конкурс студенческих работ Пищевые технологии проходил в два этапа — тестирование и защита собственного проекта. Для участия в конкурсе зарегистрировалась тысяча студентов из Киева, Харькова, Красногоровки, Луцка, Днепра, Одессы, Умани, Сум, Чернигова, Николаева, Кривого Рога и Херсона. На первом этапе конкурсанты написали тесты по профильным предметам. А затем в Национальном университете пищевых технологий состоялся финал проекта, на котором 81 конкурсант презентовал собственные разработки членам жюри. В итоге жюри выбрало 30 победителей конкурса Пищевые технологии 2019.

НА ВЫСТАВКУ — ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ

Всеукраинский конкурс Пищевые технологии 2019 проходил уже второй раз. Проект создан благотворительным Фондом Бориса Колесникова с целью поддержать молодых специалистов — технологов пищевой промышленности. По итогам конкурса лучшие получили приглашение отправиться на международную выставку в сфере пищевой индустрии ISM 2019 в Германии.

ISM 2019 в Кельне — одна из крупнейших в мире, именно там представлены все инновации в сфере продуктов питания (сладостей и снеков), а также в сфере промышленного оборудования и упаковки. Выставка ISM на площади 120 тыс. кв. м задает основные тренды отрасли. В нынешнем мероприятии участвовало около 1.700 экспонентов из 140 стран мира, а количество посетителей превысило 38 тыс. Причем подавляющее число гостей — это профессионалы, которые приезжают на подобные выставки за идеями и новыми контактами.

К лучшим конкурсантам-пищевикам на ISM 2019 присоединился Борис Колесников, президент благотворительного фонда. «ISM — самая большая отраслевая выставка в мире, здесь можно получить консультацию по любому вопросу. И чем больше нашей молодежи будет сюда приезжать, тем больше мы будем уверены в будущем наших детей. Если бы проводились чемпионаты мира среди студентов-пищевиков, я уверен, что первые 10 мест принадлежали бы Украине. Лучше наших технологов в мире нет. Они переняли некоторые вещи из советской школы, которая была на очень высоком уровне, и добавили к этому знания о современных производствах. На выходе мы получаем лучших специалистов, таких как победители нашего конкурса Пищевые технологии. Теперь нужно, чтобы мы построили экономическую модель, в которой они будут востребованы», — заявил Колесников во время встречи со студентами прямо в выставочном зале.

По словам Колесникова, вскоре его фонд объявит о начале приема заявок на участие в новом интересном проекте на получение гранта $50-100 тыс. с целью внедрения стартапов молодых специалистов пищевой отрасли.

«Мы будем принимать заявки на грант и анализировать проекты. Крайне важно, чтобы стартап, претендующий на грант, имел практическое применение и экономическую целесообразность. Наши эксперты будут анализировать бизнес-планы конкурсантов таким образом, чтобы пищевой проект мог стать работающим и окупаемым семейным бизнесом. И, конечно, с нетерпением ждем оригинальных идей!» — подчеркнул Колесников.

НОВЫЕ ИДЕИ, НОВЫЕ ВКУСЫ

Проекты победителей конкурса Пищевые технологии 2019 касались создания оригинальных кондитерских и хлебобулочных изделий, разработки концепций заведений общественного питания, технологических процессов в пищевой промышленности и не только. Например, был даже проект производства свиных желчных пузырей, необходимых для производства важных фармпрепаратов, а еще жюри поддержало проект создания агентства кулинарного туризма.

«Участие в конкурсе — это чрезвычайно интересное событие для меня. Мой проект — это веганский ресторан и рецепты для его полноценной работы. Сегодня люди во всем мире заинтересованы в веганской кухне, поэтому я считаю, что моя идея достойна в будущем стать реальным бизнес-проектом. Очень рада, что жюри оценило мою идею и я попала в Кельн на замечательную выставку», — рассказала студентка Национального университета пищевых технологий Анна Пахольченко.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова уже 10 лет оказывает поддержку творческой и целеустремленной молодежи с целью помочь молодым специалистам посетить самые крупные отраслевые мероприятия за рубежом, перенять опыт западных коллег и привезти его в родную Украину. По итогам отраслевых конкурсов студенты-победители ежегодно отправляются на крупнейшие мировые форумы и выставки в Германию, Италию, Великобританию, ОАЭ, Грецию и Японию.

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ

Александр Дуборезов, студентНационального университета пищевых технологий (НУПТ, Киев)

Моя специальность — пищевые технологии и инженерия. На конкурсе я представлял проект Healthy Food. В моем проекте — наборы сбалансированного питания, которые рассчитаны по специальным формулам, чтобы организм в течение дня получал в достаточном количестве витамины, белки, жиры и углеводы. Такие конкурсы очень важны, и после участия в конкурсе я убедился в том, что хочу работать и развиваться в сфере пищевых технологий. Я благодарен Фонду Бориса Колесникова за возможность посетить крупнейшую выставку пищевой индустрии и посмотреть прекрасный город Кельн.

Светлана Дацько,Харьковский государственный университет питания и торговли

Мой проект интересен тем, что связан с молекулярной кухней. Я презентовала торт в капсуле, продукт для диабетиков. Для людей, которые не могут по состоянию здоровья есть сладости, можно сделать достойный аналог таких тортов, как Медовик или Наполеон. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе, я увидела много талантливых ребят, которые показали, какие у них разработки, показали, что есть к чему стремиться и куда развиваться. Выставка в Кельне — интереснейшая, так как показывает ключевые направления кондитерской промышленности.

Владислав Жуплий, НУПТ (Киев)

Кто бы мог подумать, вот совсем недавно я подаю заявку, а потом я уже в Кельне, на крупнейшей международной выставке сладостей! Очень интересно было придумать свою тему и потом защищать ее перед жюри. Моя тема — острая карамель. Вместо оригинальных добавок, как в барбарисе или дюшесе, мы добавляем в карамель экстракт перца. Смысл в том, чтобы создать интересный и оригинальный вкус. Я очень рад приехать в Кельн, в этом году у нас после четвертого курса защита диплома, и выставка важна для новых идей, которые мы будем внедрять уже дома, в Украине.

Алена Зинченко, Обособленное подразделение Донецкий техникум Луганского национального аграрного университета (Красногоровка)

Из моего техникума на конкурс подали заявки четверо, а победителями стали двое. Мой проект посвящен овцеводству, это отрасль слабо развита в Украине, а вот потенциал у нее большой, овцеводство можно сделать очень прибыльным бизнесом, к тому же молоко овец позволяет создавать десятки различных продуктов — от молока и масла до сыров и сыворотки. Выставка в Кельне помогла мне увидеть много интересного в направлении пищевых технологий, вдохновила на дальнейшее развитие. Огромное спасибо Фонду Бориса Колесникова.

Валерия Скуйбида, НУПТ (Киев)

В прошлом году я уже знала о конкурсе, но не подавалась, так как идея была недоработана. А в этом году набралась смелости и подала заявку. У меня проект создания собственных молочных продуктов (оnline-платформа). Я очень переживала, и выиграть было так радостно. Такие конкурсы помогают создавать идеи, верить в их реализацию. Я увидела на выставке в Кельне много снеков, которых нет в Украине, и самое современное оборудование. Это отличный шанс ознакомиться с новинками, понять, как развивается пищепром в мире.

Дмитрий Федоркан, Одесская национальная академия пищевых технологий

Мне очень понравился Кельн, для нас провели прекрасную экскурсию, которая прошла на одном дыхании, прямо как у нас в Одессе. Для кондитеров эта выставка — просто невероятная возможность. Мне было интересно ознакомиться с брендами и их новинками, концепциями органических продуктов. Моя тема — это создание крафтового пива. Работать над проектом было очень интересно. Мы ощущали конкуренцию, а также получили опыт презентации своих идей. Такие конкурсы позволяют сосредоточиться на собственном проекте и получить мотивацию для будущей работы по своему направлению.

Источник: korrespondent.net