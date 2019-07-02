Будет еще ниже. Почему падает доллар

С января курс опустился с 27,6 до 26,85 гривен за один доллар.

Такое падение связанно, как с сезонными факторами, так и с интересов иностранных инвесторов к Украине, которых не отпугнули даже приближающиеся выборы.

Причем аналитики уверены – и такое падение еще не предел.

Объяснение Нацбанка

Национальный банк объясняет укрепление гривны отсутствием паники на валютном рынке, стабильным экспортом и иностранными инвестициями.

"Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты", - сообщили в НБУ.

Отдельно в НБУ отметили активизацию иностранных инвесторов, которые скупают украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)

"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 миллиардов гривен", - отметили в НБУ.

Ценные бумаги

Высокая учетная ставка НБУ, которая остается на уровне 18%, и относительно малые риски делают государственные ценные бумаги крайне привлекательными для инвесторов — как своих, так и чужих. В частности нерезиденты для покупки ОВГЗ активно продают иностранную валюту, что также поддерживает избыточное предложение на рынке. Под ОВГЗ заходят невероятно большие деньги, утверждают валютные аналитики. Действительно, 22 января Минфин привлек в госбюджет 13,5 миллиардов гривен, а уже через неделю - 29 января 2019 года - еще 18,4 миллиарда.

“Последние три года мы видели как в начале года гривня падала, однако затем несколько укрепила свои позиции. В 2019-м динамика отличается. Положительными факторами для укрепления курса гривны являются растущие объемы переводов и интерес иностранных инвесторов к гривневым ОВГЗ. Способствовали макроэкономической стабильности продление программы с МВФ, получение транша МВФ и дополнительно поступлений под гарантии Всемирного банка”, - отмечает аналитик Любомир Остапив.

Продолжение следует?

Финансовый аналитик Сергей Фурса полагает, что если не случится форс-мажоров, то ли связанных с выборами, то ли с глобальными мировыми процессами, укрепление гривны будет идти до мая-июня.

“А потом сезонность начнет играть в обратную сторону. Уже с июля. Тут и нерезиденты будут фиксировать прибыль. И импортеры поспешат заключить контракты, как они делают каждый год. И мы увидим ослабление гривны. В 2018 году, по итогам года, гривня укрепилась на 1%. И несмотря на все сезонные качели остается стабильной. То же ждет нас и в этом году. Если не будет форс-мажоров. И если сохранится сотрудничество с МВФ”, - прогнозирует аналитик.

"На ближайшей неделе мы ожидаем продолжение снижения курса доллара к гривне. На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн. В результате этих движений курс доллара вернулся к значениям начала августа прошлого года", - отметил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Вместе с тем, есть мнение, что в ближайшие недели “дочки” иностранных компаний начнут массовую скупку валюты для выплаты дивидендов, и тогда курс может колыхнуться в сторону девальвации гривны.

Источник: korrespondent.net