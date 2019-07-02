В пунктах пропуска на Донбассе умерли двое гражданских - СМИ

В пунктах пропуска на Донбассе за день зафиксировано два случая смерти гражданских. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает сайт Горловская мозаика.

Указано, что около 12:00 на КПП Александровка умер 75-летний профессор медуниверситета Юрий Крюк. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.

Сообщается, что профессор не стоял в очереди. Он сразу подъехал к шлагбауму, поскольку ехал с больной женой, и был пропущен к окну регистрации.

"Выйдя из машины, мужчине стало плохо и он упал. К сожалению, спасти мужчину не удалось", - пишет издание.

Также люди в близком окружении профессора подтвердили, что смерть наступила вблизи КПП Александровка.

Кроме того, перед этим на КПП Майорск мужчине, Дудникову Василию Алексеевичу, 19.10.1956 г. р., который находился в очереди в автобусе, стало плохо, ему немедленно была оказана медицинская помощь, однако спасти не удалось.

Ранее пожилой мужчина скончался между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ Станица Луганская.

Напомним, 10 января на блокпосту "ДНР" умерли три человека. Сепаратисты заявили, что во всех трех случаях у мужчин констатировали сердечный приступ. Напомним, 30 декабря на блокпосте сепаратистов в Станице Луганской также умер мужчина.

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Источник: korrespondent.net