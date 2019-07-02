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07. 02. 2019

В Житомире пикетчики устроили погром и драку в ОГА

В Житомире полиция начала уголовные производства по фактам хулиганства во время пикета под зданием Житомирской облгосадминистрации и возле здания офиса одной из политических сил. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что около 10:00 у здания Житомирской ОГА началась незапланированная акция представителей общественных организаций.

"Пикетчики численностью около 150 человек пытались войти в помещение учреждения, где проходила сессия областного совета. В это время неизвестными было повреждено стекло в окне входной двери облгосадминистрации. Также вскоре при участии инициативной группы от прибывших активистов была зафиксирована потасовка и стычка в помещении сессионного зала", - говорится в сообщении.

Позже в полицию также поступило сообщение о хулиганских действиях с использованием пиротехнических средств вблизи офиса одной из политических партий.

Cмотрите фотогалерею: В Житомире пикетчики устроили погром и драку в ОГА

На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники которых задокументировали все обстоятельства.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по статье хулиганство. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств и установление причастных лиц.

Ранее в Одессе полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила возле генконсульства РФ на Гагаринском плато.

Также сообщалось, что возле Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области произошла потасовка.

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Источник: korrespondent.net

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