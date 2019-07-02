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07. 02. 2019

Рада обратилась к НАТО по членству в Альянсе

Верховная Рада обратилась к Парламентской Ассамблее НАТО, парламентам государств-членов с призывом формально начать индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки. Депутаты 243 голосами поддержали проект постановления № 10007 в четверг, 7 января.

В частности, парламент просит НАТО предоставить Украине "План действий относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе". ВР призывает Альянс одобрить план на юбилейном саммите НАТО в декабре 2019 года.

"Верховная рада... призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет план действий по поводу членства Украины в НАТО", - говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. Изменения вступят в силу после подписания документа спикером парламента и президентом.

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Источник: korrespondent.net

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