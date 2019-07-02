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07. 02. 2019

В Украине создан единый реестр ветеранов

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №9508 о Едином государственном реестре ветеранов войны. За такое решение со второго раза проголосовали 237 нардепов, сообщает РБК-Украина в четверг, 7 февраля.

Закон предусматривает создание Единого госреестра ветеранов войны, который нужен для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей таких лиц и других лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Реестр создается для обеспечения:

  • учета ветеранов;
  • реализации ветеранами льгот и других социальных гарантий, предусмотренных этим и другими законодательными актами;
  • администрирования потребностей ветеранов;
  • координации деятельности органов исполнительной власти и в случаях, предусмотренных законом, органов местного самоуправления, по вопросам социальной защиты ветеранов.

При этом ответственным за обеспечение формирования и ведения реестра является Министерство по делам ветеранов, которое является и распорядителем реестра.

Напомним, в начале декабря 2018 года министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание единого госреестра ветеранов, а на его базе – единую онлайн систему учета Е-ветеран.

Ранее Верховная Рада предоставил статус ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины в составе УПА.

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Источник: korrespondent.net

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