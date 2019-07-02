Пенсионерку будут судить за незаконно полученные субсидии

В Тернопольской области пенсионерку обвиняют в незаконности получения более 20 тысяч гривен субсидий. По факту мошенничества в ее отношении правоохранители начали уголовное производство, сообщает в четверг, 7 февраля, пресс-служба областного управления полиции.

По данным ведомства, 67-летняя пенсионерка скрыла сведения о приобретении квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен. Отмечается, что жилье она купила в Ивано-Франковске.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье мошенничество. Теперь женщине грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее в Украине уменьшили с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Как сообщалось, накануне Кабмин одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.

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Источник: korrespondent.net