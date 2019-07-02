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07. 02. 2019

Обрушение дома в Стамбуле: Число жертв выросло до шести человек

В результате обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле погибли шесть человек погибли и 13 получили травмы. Такие данные озвучил губернатор города Али Ерликайя, сообщает Анадолу в четверг, 7 февраля.

"Извлечены еще три тела, и таким образом, число погибших достигло шести. Из 13 раненых трое находятся в реанимации, состояние одного из них вызывает опасения", – сказал Ерликайя.

Также он добавил, что 5-летняя девочка, спасенная рано утром, перенесла успешную операцию.

В спасательной операции участвуют сотни сотрудников различных ведомств. Прокуратура начала расследование. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.

Напомним, днем 6 февраля в стамбульском районе Картал обрушилась многоэтажка. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.

В интернете было опубликовано видео, на котором видно момент обрушения дома в Стамбуле.

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Источник: korrespondent.net

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